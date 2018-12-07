(Görüntülü) Tarihi değirmen yıllardır dönüyor

Ahmet ACAR KAŞ(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Kaş ilçesinde bağlı Yuvacık Mahallesi\'ndeki su değirmeni, yaklaşık 150 yıldır dönüyor. İbrahim Bektaş (70), eşi Gülsel Bektaş (65) ile birlikte yıllardır değirmende un öğütüyor. Toroslardaki 1000 rakımlı Yuvacık Mahallesi\'ndeki su değirmeni Kaş\'ta ayakta kalan 2 su değirmeninden biri. Batı Torosların en yüksek tepesi olan Akdağ\'ın eteklerindeki mahallede bulunan değirmen Akdağ\'dan gelen buz gibi suyla dönmeye, kepekli un üretmeye devam ediyor. Sahibi İbrahim Bektaş, eşi Gülsel Bektaş ile birlikte değirmeni çalıştırıyor. Dedesi ve babasıyla değirmencilik yapan İbrahim Bektaş, atadan kalan mesleğini 20 metrekarelik toprak bir binada, gelişen teknolojiye inat değirmenini döndürerek sürdürüyor. İbrahim Bektaş, öğütülen her 90 kilo buğdayın 7 kilosunu hak olarak alıyor. Eğer buğday sahibi para ile öğütmek isterse 90 kilo buğday için 9 lira ödüyor. Günde yaklaşık 500- 550 kilo buğdayın kepekli una dönüştürüldüğü değirmende su bol olursa bu miktar da artıyor. Müşteriler getirdikleri buğday çuvallarını bırakıp giderken, sırası geldiğinde buğdaylar öğütülüyor. Değirmenci İbrahim Bektaş, Dedem zamanından beri devam ediyor. Dedemden sonra babam devam etti. Babamdan sonra ben devam ediyorum. Zaten dedemle, babamla çalıştık beraber. Dedemin, babamın olan değirmenler kapandı. Sadece benim değirmen kaldı. Ben devam ettiriyorum. Benden sonra da oğlumun çalıştıracağını umuyorum. Kepekli unun bağırsakları daha iyi çalıştırdığını söylüyor, bilir kişiler. Bu yönden kepekli unu devam ettiriyorum. Kaş\'ta iki değirmen kaldı. Bu tarihi eserin yaşamasını istiyorum dedi.