(Görüntülü) Tarihçi Talha Uğurluel, Panorama 1326 Müzesindeki söyleşiye katıldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA\'daki Panorama 1326 Müzesi\'nde düzenlenen söyleşiye katılan tarihçi Talha Uğurluel, \"Panorama Müzesi\'ni gezerken 1326 yılına ışınlanmış oluyorsunuz\" dedi. Tarihçi Talha Uğurluel, Osmangazi ilçesindeki Bursa\'nın fethini anlatan Panorama 1326 müzesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Uğurluel, burada \'Dinlerin Başkenti Kudüs? konulu söyleşide konuştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar\'ın da bulunduğu etkinliğe yaklaşık bin kişi katıldı. Katılımcılar söyleşiyi panoramik bir düzende dairesel olarak oturarak izledi. Panorama 1326 müzesine hayran kaldığını belirten Uğurluel, Kudüs ve Bursa kardeş şehirlerdir. İki şehrin birbirlerine nasıl baktıklarını konuşacağız. Kudüs sokaklarında gezerken tarihi yaşarsınız. Bursa\'daki bu panorama müzesini gezerken de 1326 yılına ışınlanmış olursunuz. Dünyada birçok panorama müzesini gördüm. \'Panorama müzesi nedir\' diye sorduklarında; 1326\'da Bursa\'nın fethedildiği gün Orhangazi ve askerlerini, şehirden ayrılan Romalıları görmenizi sağlayan yerdir diyorum. Bu yüzden herkese panorama müzelerine gidin diye tavsiye ediyorum? dedi. Panorama 1326 müzesinin aynı zamanda bir kültür merkezi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, ?Bunu da bu akşam burada görüyoruz. Burada farklı etkinliklerin de olduğu, her yaşta insanın buraya gelip gününü geçirebileceği bir yer olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da burası farklı etkinliklere ev sahipliği yapmış oldu. Bursa dışına taşan bir eserle Bursa?mızı yeniden tarihte olduğu gibi gündeme getiriyoruz? diye konuştu. Ardından tarihçi Talha Uğurluel, dinleyenlere Kudüs ve Bursa tarihine ilişkin bilgiler verdi.