(Görüntülü) Tarih Platformu'ndan Andırın kalelerine ziyaret (2)

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ Tarih Kültür ve Turizm Platformu, Andırın ilçesindeki kaleleri gezdi. Platform başkanı Ahmet Kolutek, ilçedeki 36 kale olduğunu ve bunların en kısa zamanda restore edilmesi gerektiğini söyledi. Platform, yaklaşık 50 üyesi ile birlikte Andırın\'daki kalelere dikkat çekmek için bir gezi düzenledi. Platform üyeleri, ilçenin en önemli kalelerden Azgıt Kalesi, Meryemçil Kalesi ve Akkale\'yi ziyaret ettiler. Platform Başkanı Ahmet Kolutek, ilçede bulunan kaleler ve gözetleme kulelerinin tarihinin yaklaşık bin yıla dayandığını belirtti. Kolutek, Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, İpekyolu güzergahında bulunan ve bakımsızlıktan neredeyse harabeye dönen kalelerin restorasyonunun yapılması gerekiyor. Kültür Bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Bu kalelerin turizme kazandırılması ile birçok turist buralara akın edecektir, bölge ekonomisine de ciddi katkılar sağlanması açısından önemli bir konudur diye konuştu. Andırın Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Murat Dal ise Türkiye\'de en çok kalesi olan bir şehir olduğunu ifade ederek, Bu yüzden de kaleler şehri Andırın olarak anılmaktadır. 36 tane kale ve 50\'ye yakın gözetleme kulesi ile dikkat çeken bir yerdir. Daha önce Kültür Bakanlığımızdan restorasyon için talepte bulunduk ancak henüz bir şey yapılmadı. Buraların turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Tarihi mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor. İlgililerden yardım bekliyoruz dedi.