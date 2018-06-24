(Görüntülü) Tarabya'da sandık başında tartışma

İSTANBUL, (DHA) TARABYA\'daki Özel İSTEK Kemal Atatürk Okulları Kampüsü\'nde yaşlı bir kadının oy kullanmasına yardım etmek isteyen kızına müşahit engel oldu. Sinirlenen kadın oy pusulasını yırttı. Yaşanan tartışma araya polisin girmesiyle son buldu. Tekerlekli sandalyeyle gelen ve gözleri iyi görmediği belirtilen Emine Kavraz 1273 numaralı sandıkta oy kullanmak istedi. Annesine yardım etmek için kabine gitmek isteyen Fatma Kavraz, sandık başkanının engeliyle karşılaştı. Kabine yaşlı kadının tek başına gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine kızı Fatma Kavraz duruma itiraz ederek oy pusulalarını yırttı. Bunun üzerine oy kullanılan sınıf karıştı. Polis gelerek tartışmayı sonlandırdı.