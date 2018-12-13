(Görüntülü) Tantuni satarak 3 çocuğunu okutuyor

Adana?da 20 yıl çalıştığı un fabrikası iflas edince tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Mustafa Tekin (52), aynı fabrikanın bahçesinde tantuni satmaya başladı. 3 çocuk okuttuğunu belirten Tekin, yıkım çalışmaları süren fabrikayı evi gibi benimsediğini söyledi.

Mustafa Tekin, 1994 yılında işçi olarak girdiği Yüreğir ilçesindeki Karşıyaka Un Fabrikası?nda 2000 yılında aşçılık yapmaya başladı. 2014 yılında şirket iflas edince, tazminat ödenmeden işten çıkarıldı. Kendisi gibi 35- 40 işçinin daha mağdur olduğunu aktaran Tekin, tazminatını alabilmek için 4 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.

Geçimini sağlamak için evi gibi benimsediği boş fabrikanın bahçesinde 4 yıldır tantuni sattığını dile getiren Tekin, araziyi satın alan şirket tarafından binanın yıkılıyor olması nedeniyle de üzüntü duyduğunu anlattı. Tekin, 2?si lise, 1?i üniversite öğrencisi çocuklarını tantuni satarak okutmaya çalıştığını kaydederek, ?Burası benim evim gibiydi. Bütün çevrem burada, bu yüzden buradan ayrılmıyorum. Burası yıkılırken her vurmalarında sanki benim kalbime vuruyorlar gibi hissediyorum. 52 yaşında olmama rağmen emekli de olamadım, yaşa takıldım. Burası da yıkıldıktan sonra artık ne yapacağımıza bakacağız. Günde 35- 40 tantuni ancak satıyorum. Artık inşaat olur, bekçilik olur, bir şeyler bakacağızö diye konuştu.