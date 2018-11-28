(Görüntülü) Tanık polisin "Hatırlamıyorum" sözüne Elvan ailesinden tepki

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) GEZİ Parkı eylemlerinde Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın öldürülmesine ilişkin davada tanık polislerin dinlenmesine devam edildi. Tanıkların \"Hatırlamıyorum\", \"Tanımıyorum\" sözleri üzerine baba Sami Elvan ve anne Gülsüm Elvan, \"Bu kadar olmaz. Beraber çalıştığı kişiyi hatırlamıyor. Böyle bir şeye inanılamaz\" diyerek tepki gösterdiler. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 9\'uncu celsesi görülen duruşmaya, \"Olası kasıtla öldürmek\" suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis F.D., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Öte yandan HDP Milletvekili Ahmet Şık da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı. Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi. Tanık olarak ifade veren polis Davut A. olay günü Taksim\'de görevli olduğunu, akşam Mecidiyeköy tarafına geçtiğini, Okmeydanı tarafına kesinlikle geçmediğini belirtti. Tanık, olaya ilişkin görüntüler izletildiğinde de sanığı tanımadığını söyledi. Tanık polis İsmail S. ise, \"Bu grupta iki sene kadar çalıştım ama sanık F.D.\'yi hatırlamıyorum. Grupta gazcı olarak çalışanları da hatırlamıyorum. Olayların olduğu gün nerede görevli olduğumu da hatırlamıyorum. O dönem çok yoğun çalışıyorduk\" dedi. Olay gününe ilişkin görüntüler izletilince tanık İsmail S., sanığın da gösterilmesi üzerine \"Grubun arkasında dururduk. Hatırlamıyorum. Tanımıyorum\" dedi. ANNE GÜLSÜM ELVAN TEPKİ GÖSTERDİ Tanık polislerin \"Tanımıyorum\", \"Hatırlamıyorum\" şeklindeki sözleri üzerine Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan, tepki gösterip salondan çıktı. Baba Sami Elvan ise \"1986\'da tekstil firmasında çalıştım. Daha sonra ayrıldım. 40 kişi vardı. En az 10 kişiyi sayarım. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki iki yıl beraber çalıştığı kişiyi hatırlamıyor. Böyle bir şeye inanılamaz. Namusu, şerefi üzerine yemin ediyorlar. Bizi tekrar tekrar yakmayın, adalete açım sayın yargıcım\" diye konuştu. TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ Daha sonra dinlenen polisler de sanığı görüntülerdeki kişiye benzetemediklerini, bazıları da hatırlamadıklarını söyledi. Elvan ailesinin avukatları, sistematik şekilde delil karartıldığını belirterek sanığın tutuklanması gerektiğini belirttiler. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talebi duruşmaları takip ediyor olması ve kaçma şüphesinin olmamasını dikkate alarak reddetti. Sanığın teşhisi konusunda dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi. Duruşma 23 Ocak tarihine ertelendi. BABA ELVAN AÇIKLAMA YAPTI Duruşma sonrasında Sami Elvan, avukatlarıyla birlikte adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Sami Elvan, duruşmadaki tanık beyanlarına değinerek \"Hepimiz tanıkların yalan beyanlarını gördük. Yanında çalışan, arkadaşını tanımayan polisler ve birlikte çalıştığı devamlı yemek yediği, evinden daha çok beraber olduğu arkadaşını tanımadığını hepimiz şahit olduk. Açık açık Türkiye kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar. Hakim ne sorarsa sorsun \'Bilnmiyorum, görmedim, duymadım\' bu cevapları veriyorlar. Sabredeceğim. Sonuna kadar mücadelemi edeceğim. Adalete açım\" dedi.