(Görüntülü) Tamir için bırakılan otomobili alıp araca zorla bindirdikleri kişinin parasını gasp ettiler

Erol POLAT DARICA(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu bir kişi, müşteriye ait otomobili izinsiz alıp 2 arkadaşıyla birlikte zorla araca bindirdikleri kişinin paralarını gasp etti. 3 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Gebze Beylikbağı Mahallesi\'ndeki oto kaporta atölyesinde çalışan Suriye uyruklu 20 yaşındaki A.A. tamir için aracını bırakan bir müşteriye ait otomobili önceki gece izin almadan aldı. İddiaya göre, A.A. yanına arkadaşları K.T.(23) ve F.T (22)\'yi de alarak bir süre gezdikten sonra yolda yürümekte olan K.T.(21)\'nin yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Konuşmaların ardından K.T.\'yi zorla araca bindiren şüpheliler, Darıca\'ya geldi. K.T.\'yi tehdit eden 3 kişi cebindeki 700 TL\'yi aldıktan sonra araçtan indirdi. K.T.\'nin şikayeti üzerine harekete geçen Darıca Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, kısa sürede A.A., K.T. ve F.T.\'yi gözaltına aldı. 3 kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.