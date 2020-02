(Görüntülü) Tamer Tuna: "Ligin en fazla pozisyona giren takımıyız"

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna \"Pozisyon anlamında ligin en fazla pozisyona giren ancak ama gol atamayan takımıyız. 6 gol yedik bu da eleştirilmesi gereken bir konu ama iyi yoldayız\" dedi.





Sahasında Kasımpaşa\'ya 3-0 yenilerek haftayı puansız kapatan Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde şut çalışması yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan N\'Dinga katılmazken, Vitaly Dyakov ile Kone takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sivasspor taraftarları da antrenmana yoğun ilgi gösterdi.



Antrenman öncesinde teknik direktör Tamer Tuna, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kasımpaşa maçından ders çıkardıklarını söyleyen Tuna, \"İlk önce öz eleştiriyi kendimize yapacağımız bir karşılaşma oldu. Çünkü lig değerleri ya da futbol anlamında gerçekleştirdiklerimiz oyun anlamında düşündüklerimiz ve her şeyi yapabildiğimiz maçtı. Bu kadar gol pozisyonuna girip, bu kadar gol pozisyonu üreten bir takım olmak oldukça güçtü, bunları sağladık. Ama futbolun en önemli etkeni ya da parçası gol yememek ve gol atmak. Onlarla ilgili kendimizi eleştirebiliriz. Bu konuda da çalışıyoruz. Sezon başından beri oyun anlamında geldiğimiz nokta 3 maçlık Avrupa değerleri ile hem topa sahip olmak, hem pozisyon üretmekte her maçta ön geçme şansına sahip olup maçı çevirebilecek pozisyonları üretmek bizim adımıza önemli bir şans ama bu şansı kazanarak devam edip ve kazandıkça dersler çıkarmak her şeyden önemli, biz bunu gerçekleştiremedik. Şu an sadece önümüze bakıyoruz. Maçları değerlendirdik. 3 haftalık kendi raporlarımız var, onları değerlendirdik. Buna göre de Sivaspor\'un sezon sonu ve bundan sonraki süreçte bu oyunla nereye gelebileceğini ön görebilen bir yapıya sahibiz. İyi bir kadroya sahibiz. Eksiklerimiz var, bunlar üzerinde transferin son haftası çalışıyoruz. Onları da eğer yerine koyabilirsek bunun da üzerinde bir takım olacağız. Söylediğimiz gibi her maçı kazanabilecek bir takımımız var\" dedi.



\"TAKIMDAN GİDECEKLER VE GELECEKLER OLACAK\"



Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Tamer Tuna \"Gidecekler olacak. Görüştüğümüz ofansif ve kanat hem de N\'Dinga\'nın sakatlığının ardından orta sahaya bir düşüncemiz oldu. Bu anlamda düşünceler vardı. Çalışmalar devam etmekteydi, bir sonuç alamamıştık. Artık son hafta sonuçlar alınacaktır. Giden oyuncularla ilgili de çalışmalar var bunlarla alakalı zaten bitmek üzere. 2 ya da 3 oyuncu belki ayrılabilir ya da bir oyuncu ile de sınırlı kalabilir. Takviye edilecek oyuncular var. Görüşmeler sürüyor. Sona yaklaşıldığını düşünüyorum, çünkü zaten taleplerimiz vardı. Zaten bu konuda tecrübeli bir yönetime sahibiz ama netice alınamamıştı ama inşallah Akhisar maçına kadar da netice alırız\" ifadelerini kullandı.



\"LİGDEKİ SIRALAMA DEĞİŞEBİLİR\"



Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçına değinen Tuna \"Kasımpaşa maçında gördüğümüz gibi neler yapacağımızın bilincindeyiz. Bir kere en büyük etken gol, bunu biliyoruz. Bunu yakalamak lazım ve pozisyon anlamında ligin en fazla pozisyona giren takımıyız ama gol atamayan takımıyız. 6 gol yedik bu da eleştirilmesi gereken bir konu ama iyi yoldayız. Önde oynayan bir takımız. Savunma olarak da pozisyonumuzu iyi alan bir takımız. Ama futbolu biliyoruz eleştiriler maalesef olabilir. Kendimizi iyi analiz eden ve iyi çalışan bir takımız. Ligdeki değerler bunu gösteriyor ama sıralama değişebilir, çok önemli değil ama kazandıkça da ya da o sıralamayı sezon bittiğinde Sivasspor\'un nerede olacağını öngörebiliyoruz\" diye konuştu.