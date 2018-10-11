(Görüntülü) Tamer Tuna: "Fenerbahçe maçından kazanarak ayrılmak istiyoruz"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-



DEMİR Grup Sivasspor Tenik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe maçından galip ayrılmak istediklerini dile getirdi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, milli maç arasının ardından ligin 9\'uncu haftasında kendi evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde kulüp tesislerinde Tamer Tuna yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle ve toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti. İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N\'Dinga katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Rybalka ve Kone takımdan ayrı çalıştı.



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna, geçen hafta oynanan ve 4-4 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Ligde geçen 8 haftada büyük tecrübeler yaşadıklarını ifade eden Tuna, milil maç arası nedeni ile lige verilen arayı iyi değerlendirip, Fenerbahçe maçına kadar takımının yaşadığı zaafları gidermek istediklerini söyledi.



\"FENERBAHÇE, FENERBAHÇE\'DİR\"



Fenerbahçe\'nin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Tuna, \"Fenerbahçe, Fenerbahçe\'dir. İçinde bulunduğu durum bu milli maç arasında yaşadıkları, zaafları, dezavantajları oluyor. Bunu da yaşıyorlar ama son maçtaki oyunları, dinamik yapısı güçlü yanlarını ortaya koyacaklarını gösteriyor. Fenerbahçe maçından tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz. Türkiye\'de bir gerçek var, bu takımların hem kadro yapıları, hem de isimleri her zaman ön planda. Sivasspor olarak mevcudiyetimizi en iyi şekilde kullanacağız. Sıralamadaki yerimiz aslında oynadığımız oyunun çok gerisinde olsa da futbol anlayışı olarak o maçta da çok zevk ile sezonun ve ligin en iyi maçlarından birini oynayacağımızı biliyorum. Mesele tabii ki her zaman sonuç, sonucu aldığınızda oynadığınız oyunun değeri oluyor. Fenerbahçe maçına da öyle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe bu arayı iyi değerlendirip durumu artıya çevirmek isteyecektir. Çünkü puan olarak bizim gerimizde. İçeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu Fenerbahçe maçında da değerlendirmek istiyoruz. Fenerbahçe\'ye karşı en iyi şekilde mücadele edip sonucu alacak bir takımı sahada göreceğimizden eminim\" diye konuştu.



Tuna, dünyaca ünlü futbolcuları Robinho\'nun adının yeniden Brezilya Milli Takımı ile anıldığının sorulması üzerine ise Robinho\'nun yıldız bir oyuncu olduğunu vurguladı ve bu durumun kendilerini gururlandıracağını söyledi.