(Görüntülü) Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişiye gözaltı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir takside 4 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Antalya\'dan getirdikleri uyuşturucuyu kentte piyasaya sürmeyi planladığı saptandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksiyle Antalya\'dan Konya\'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Dün, Seydişehir- Antalya karayolunda önlem alan polis, şüphelilerin içerisinde bulunduğu taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 390 gram eroini ele geçirildi. Taksideki Mehmet M. ve Seycan T. gözaltına alındı. Şüphelilerin, Antalya\'dan getirdikleri eroini Konya\'da piyasaya sürmeyi planladıkları belirlendi. İki şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği kaydedildi.