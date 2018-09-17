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(Görüntülü) Taksim'de 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

17 Eylül 2018 13:42

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Taksim\'de Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Menderes Kaya, Beyoğlu bölgesinde okuyan öğrenciler ve velileri katıldı. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruyu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende eğitime yeni başlayan öğrencilere, üst sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı\'nın öğrencilere yeni öğretim yılında başarılar dileyerek öğrencilerle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

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