(Görüntülü) Taksim Meydanı'nda Atatürk'ü anma töreni

İSTANBUL, (DHA)-ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 80\'inci yıl dönümünde Taksim Meydanı\'nda anma töreni düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıldönümü münasebetiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda bir anma programı düzenlendi. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile askeri ve devlet erkânı katıldı. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk\'ü Anma Töreni\'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Taksim Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreninin ardından sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.