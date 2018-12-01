(Görüntülü) Takside tartıştı, inince 9 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

ANNESİNİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE\'YE GETİRTMİŞ Manavgat\'ta müşteri olarak bindikleri takside alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Hakan Akdoğan\'ı (40), 9 bıçak darbesiyle öldüren Türkmenistan uyruklu Ruslan Narmetov, savcılıktaki ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı. Annesinin göğsünde ve yüzünde sağlık sorunları olduğunu belirten Ruslan Narmetov, kendisinin bir süre önce Türkiye\'ye geldiğini ve eniştesinin yanında kaldığını söyledi. Annesinin tedavisi için çeşitli doktorlarla görüştüğünü anlatan Ruslan Narmetov, daha sonra Hakan Akdoğan\'la tanıştığını ve kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini ifade etti. Dün Hakan Akdoğan\'ın kendisini annesinin tedavisi için Antalya\'ya çağırdığını ve doktora vermek için biriktirdiği 7 bin lirayı da getirmesini söylediğini aktaran Ruslan Narmetov, parayı götürmediğini, bu nedenle Hakan Akdoğan\'ın kendisine kızdığını belirtti. Önce Serik\'e, ardından taksiyle Taşağıl\'a geldiklerini kaydeden Narmetov., taksideyken Hakan Akdoğan\'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti. \'BIÇAĞI BİR KEZ SAPLADIĞIMI HATIRLIYORUM\' Hakan Akdoğan\'ın kendisine, \"Parayı neden getirmedin, bize boşu boşuna iş çıkarttın\" dediğini anlatan Ruslan Narmetov, \"Yolda taksiyi durdurup, 4 bira aldı. Eve geldik. Ben içeri girdim, Hakan da ardımdan geldi. Ben odadan çıkarken, Hakan üzerime doğru yürüyerek bana parayı vermemi söyledi. Ben de parayı sadece doktora vereceğimi belirttim. Bunun üzerine Hakan daha önce görmediğim bir bıçağı çıkartarak bana doğru salladı. Bu esnada evin dış kapısından çıkışımı engelleyecek vaziyette pozisyon aldı. Camdan atlamayı düşündüm ama ev 2 katlıydı ve yüksekti. Bu sırada Hakan bana bıçağı salladı, sol diz kapağımın altına geldi ve kanamaya başladı. Hakan\'la boğuştuk. Arbede sırasında bıçak elime geçti. Bıçağı 2 elimle tuttuğumu, boğuşmadan kurtulmak için Hakan\'a bir kez sapladığımı hatırlıyorum\" dedi. \'HEM PARAMI HEM CANIMI ALMAK İSTEDİ\' Olayın ardından elini yüzünü yıkadığını ve üzerini değiştirdiğini aktaran Ruslan Narmetov., \"Olayın şokuyla dışarı çıktım. Evden çıkarken, apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken arada bir yerde Hakan\'ın oturduğunu gördüm. Gürültüye diğer komşular da çıkmıştı. Binadan çıkarken bıçak elimdeydi, onu portakal bahçesine doğru attım. Dışarıda taksici parasını almak için beni bekliyordu. Ona 100 lira verdiğimi hatırlıyorum. Ana yola çıktım, jandarmayı gördüm ve el kaldırdım. Onlar da beni gördü, durdular ve teslim oldum. Çok pişmanın, bu olayın olmasını istemiyordum. Annemin şifa bulması için Hakan\'a inanarak parayı hazırlamıştım. Ancak O hem paramı hem de canımı almak istedi\" diye konuştu. Ruslan Narmetov, boğuşmanın ardından kan içinde kalan paraları jandarmaya teslim ettiğini de söyledi. Narmetov, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği\'ndeki ifadesinin ardından tutuklandı. ANNE: SEVİNE SEVİNE GELMİŞTİM Manavgat Adliyesi önünde bekleyen anne Nigora Narmetov, oğlunun jandarmalar arasında götürüldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı. Beraberinde geldiği bir kadın yakınıyla uzun süre gözyaşı döken Nigora Narmetov, oğlunun sağlık sorunlarından haberdar olduğunu ve \'Anne seni doktora götüreyim\' diyerek 1 hafta önce Türkiye\'ye çağırdığını belirtti. Nigora Narmetov gözyaşları içinde gazetecilere şunları söyledi: \"Oğlumun parasının var olduğunu bilince gasp etmeye çalışmış yanındaki. Kim olduğunu bilmiyorum. Çocuğuma saldırmış, o da kendini savunmuş. Keşke olmasaydı bu olaylar. Herkesin çocuğu kendi yuvasında olsaydı. Sevine sevine gelmiştim çocuğum beni doktora götürecek diye.\"