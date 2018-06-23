(Görüntülü) Taksicinin kendisini trafiğe sokan kadın turiste tepkisi kamerada

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-NİŞANTAŞI\'nda, bir taksicinin kendisini trafiğe sokan kadın turist yolcusuna gösterdiği tepki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici kendisini trafiğe sokarak, biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcusu ile tartıştı. Taksici trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, \"100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal\" şeklinde bağırdı. Turist kadının İngilizce olarak, \"Paramı ver, para üstünü ver\" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar \"Para üstünü ver\" demesi üzerine de taksici, \"Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır\" dedikten sonra \"Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya.\" şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist, ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti.



Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.