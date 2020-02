(Görüntülü) Taksici, iguana 'Akif'i yanından ayırmıyor

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da taksici Ensari Alptekin (27), evinde beslediği, Akif ismini verdiği iguanayı, gittiği her yere götürüyor.



​​Merkez Yenişehir ilçesinde 5 yıldan beri taksicilik yapan Ensari Alptekin, 2 yıldır evinde iguana besliyor. 4 aylıkken aldığı ve Akif adını verdiği iguanayı çok sevdiğini belirten Alptekin, hayvanı gittiği her yere yanında götürüyor. Direksiyon başındayken de iguana Akif\'i yanından ayırmadığını ifade eden Alptekin, \"Benim de böyle bir hobim var. İguanayı 2 yıl önce, 4 aylıkken aldım, yaklaşık 500 liraya mal oldu. Şimdi 2 bin lira teklif ettiler, vermedim. Özel bir yemi var, ama ben yemiyle birlikte elma, muz, armut, kiraz, kavun, karpuz, marul, salatalık, meyve ve sebze de veriyorum. Gittiğim her yere onu da götürüyorum. Özel bir akvaryumu var, orda kalıyor. Ömürleri 16 ila 20 sene kadar. Avrupa\'dan resmi yollarla getirildi Akif, kimliği de var. Erkekler 2, dişiler 1,5 metreye kadar uzayabiliyor. Akif şu an 90 santim uzunluğuna ulaştı. Evdekiler de Akif\'e alıştı, onunla oynuyorlar. Yavru iguanalar şu an 500 liraya satılıyor. Aslında Akif\'e bir eş arıyorum. Eşi olsaydı onun da yavruları olurdu\" dedi.



Yenişehir ilçesindeki Ofis taksi durağında taksicilik yapan Alptekin\'in omzundaki iguana Akif\'i gören çocuklar önce şoke oluyor. Ardından ise hayvanı seviyor. Gençler ise Akif ile bol bol hatıra fotoğrafı çekinip, sosyal medyadan paylaşıyor.