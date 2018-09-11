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(Görüntülü) Taksici, camını kıran kişiye sopayla saldırdı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Kadıköy'de alkollu olduğu iddia edilen kişi içinde yolcu bulunan taksinin camını kırdı

11 Eylül 2018 14:53

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Kadıköy\'de alkollu olduğu iddia edilen kişi içinde yolcu bulunan taksinin camını kırdı. Taksici ise elinde sopayla araçtan inip saldırgana karşılık verdi. Olay, 26 Ağustos Caferağa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, taksi durağının önünde bekleyerek cadde üzerinden geçen taksilere saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içinde bulunan yolcusuyla birlikte hareket eden taksinin yolcu kısmındaki cama vuran saldırgan camı kırdı. TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÖFKELENDİ, SOPAYLA SALDIRDI Duruma öfkelenen taksi sürücüsü, aracından sopayla inerek karşılık verdi. Taksi durağında bekleyen kişiler de kavgaya dahil olunca kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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