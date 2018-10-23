(Görüntülü) Takoran Vadisi kış sezonuna hazır

Takoran Vadisi kış sezonuna hazır ŞANLIURFA\'nın Siverek ve Adıyaman\'ın Gerger ilçesi sınırlarında bulunan Takoran Vadisi, tekne turlarıyla kış sezonunda da ziyaretçilerini bekliyor. 1992 yılında Atatürk Barajı\'nın yapılmasıyla birlikte sular altında kalan birçok tarihi yapıyı içinde sakladığı Türkiye\'nin en büyük 3\'ncü eğik askılı asma köprüsü olan, Nissibi Köprüsü\'yle birbirine bağlanan ve Fırat Nehri\'nin sularını kucaklayan iki yaka boyunca devam eden Takoran Vadisi, kış sezonunda hazırlıklarını tamamlayarak, yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Fırat Nehri\'nin sularının altında kalan bir çok tarihi barındırırken kilise ve bir çok tarihi eserlerin üzerinde tekne turları düzenleniyor. Bölgeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ismi verilen devasa bir park yapıldığını belirten Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Siverek bölgesi olması nedeniyle bu projelerin tamamını Siverek gerçekleştiriyor ama bizim belde de yakın olma nedeniyle bizde elimizden gelen katkıyı tanıtımı sunmaya çalışıyoruz. Burada yabancı turist henüz bir tanıtımını yapamadığımız için yabancı turist pek az geliyor. Fakat yerli turist biz buraya geldiği zaman orada geliyor tekne turu yapıyor. Büyük teknemiz var gerekirse küçük teknemizle de misafirlerimizi ağırlıyoruz dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Takoran Vadisi - Vadide yapılan tekne turu - Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ile röp. - Genel ve detay görüntüler (KJ Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) 230 MB