(Görüntülü) Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Samet Şen (19), yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 05.00 sıralarında, Ödemiş- Kiraz yolu Türkönü mevkisinde meydana geldi. Kiraz\'dan Ödemiş yönüne giden Samet Şen\'in kullandığı 09 RU 816 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Şen\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Samet Şen\'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken, jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.