(Görüntülü) Takla atan otomobilde öldü

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü 43 yaşındaki Erkan Tükel yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu üzerinde, bir soğutucu fabrikasının yakınında meydana geldi. Aynı fabrikanın güvenlik görevlisi, evli ve 1 çocuk babası Erkan Tükel, mesaiye giderken, yönetimindeki 09 NN 380 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kavşakta yoldan çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erkan Tükel\'in öldüğü belirlendi. Tükel\'in cenazesi, kaza yeri incelemesi sonrası Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.