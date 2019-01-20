(Görüntülü) Takla atan otomobil, polis araçlarına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Park halindeki iki polis aracına çarparak duran otomobildeki 3 kişiyle 1 polis memur yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Sıhhiye yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 LRV 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı. Takla atan otomobil, park halindeki 2 polis aracına çarparak durdu. Kazada, araçta bulunan Furkan Emre B., Ömer Faruk U. ve İlhan Mehmet Ö. Ağır, bir polis memuru ise hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 3 yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan bulvar, yaklaşık 1 saat sonra araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.