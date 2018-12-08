(Görüntülü) Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Cemil SEVAL MANİSA, (DHA) Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobil ters dönerken, araçtaki 2 kişi kazadan, yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında, Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Manisa\'dan İzmir yönüne giden Avukat Ceyhun Çakır (24), yönetimindeki 45 C 4051 plakalı otomobille yoldaki bariyerlere çarparak takla attı. Araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü Çakın ve yanındaki Deniz L. (40), çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtakilerin kazayı yara almadan atlattığı anlaşıldı. Kaza nedeniyle Mimar Sinan Bulvarı\'ndan İzmir yönüne akan trafik, alternatif yollardan verildi.