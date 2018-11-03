(Görüntülü) Taburcu edilen genç ticari aracın arkasına yatırılarak diş hastanesine götürüldü

Dinçer AKBİR-Aziz GÜVENER-Selda Hatun TAN İZMİT(Kocaeli),(DHA) - SAKARYA\'da, trafik kazasının ardından taburcu edilen Mertcan Deve (24) aynı gün kırılan dişlerinin tedavisi için Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde bulunan diş hastanesine yönlendirildi. Diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesinin ardından Mertcan Deve bacağının kırık olması nedeniyle hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü. Çarşamba günü Sakarya\'nın Erenler ilçesinde motosiklet kazası geçiren Mertcan Deve, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağ bacağı ve sağ eli kırılan, başını asfalta çarpması sonucu dişleri kırılan Mertcan Deve tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, kazada dişleri kırılan Mertcan Deve\'nin tedavisi için Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi\'ne götürülmesi gerektiğini belirtti. Kadir Deve oğlunun götürülmesi için hastaneden ambulans talep etti. Ancak diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesi üzerine bacağı kırık olan Mertcan Deve hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü. \'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM\' Oğlunun başından geçen olayları anlatan baba Kadir Deve, Oğlum kaza geçirdiğinde ben bir iş için Muğla\'daydım. Kazayı duyar duymaz en kısa sürede geldim. Sakarya\'daki hastanede bize artık burada yapabilecekleri başka bir şey olmadığını, oğlumuzu Yuvacık\'taki diş hastanesine götürmemiz gerektiğini söylediler. Oğlum kazadan ötürü şu anda yaralı, yürüyemiyor. Kendi ihtiyaçlarını görebilecek durumda değil. Bu yüzden ambulans istedik ama hastanedeki görevliler \'Tedavi tamamlandı\' diyerek bize ambulans ayarlamadılar. Ben bu konuda bütün yasal yollara başvuracağım. Oğlumun hali ortada. Biz oğlumu bu şekilde taşıdıkça acı çekiyor dedi.