(Görüntülü) Tabanlıoğlu Mimarlık Londra Tasarım Bienali'nde “housEmotion” ile Türkiye'yi temsil ediyor

Celal Sönmez / Londra, 5 Eylül (DHA) – Tabanlıoğlu Mimarlık’ın “housEmotion” enstalasyonu Londra Tasarım Bienali tasarım editörü Augusta Powell tarafından seçilen, Bienal’in görülmeye değer 10 enstalasyonu arasında yer aldı. Tabanlıoğlu Mimarlık ortaklarından Melkan Gürsel Tabanlıoğlu DHA’ya verdiği röportajda, “Günümüzde ‘yuva’ kişinin tüm anılarını hafızasında tutan bir akıllı telefon olabilir. Ya da kendi özümüzü çağrıştıran bir hayal, hatta yanımızda taşıdıdığımız herhangi bir şey” dedi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Londra Büyükelçiliği’nin desteklediği, “housEmotion” enstalasyonuyla 2018 Londra Tasarım Bienaline katılan Tabanlıoğlu, daha önceki yıllarda da Londra Tasarım Festivali kapsamında; 2015 yılında Tabanlıoğlu-Arik Levy işbirliğinde, “Geçiş, Sıcak/Islak” başlıklı enstalasyonla Somerset House’da ve 2016 yılında “Beloved” isimli enstalasyonu ile Victoria & Albert Müzesi’nde yer almıştı. Mimarlık ve tasarım yaklaşımını son yıllarda düzenli olarak katıldığı tasarım, kültür sanat etkinlikleriyle de uluslararası platformlara taşıyan Tabanlıoğlu, bu yılın Bienal teması olan “Duygusal Durumlar” başlığına mimari aracılığıyla bir karşılık veriyor. İlki 2016’da gerçekleşen Londra Tasarım Bienali\'ni takiben bu yıl 4-23 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenen küresel buluşmada; Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, İngiltere, ABD ve Türkiye dahil olmak üzere 40\'tan fazla ülke ve bölgeden tasarımcının eserleri sergileniyor. Londra Tasarım Bienali, tasarımın evrensel gücünü kutlamak ve kolektif geleceğimizde tasarımın rolünü irdelemek üzere, yenilikçi ve kültürel yapılanmaları ile dünyanın en heyecan verici ve iddialı tasarımcılarını Somerset House\'da izleyicilerle bir araya getiriyor. Bienalin bu yılın “Duygusal Durumlar” temasına karşılık veren, inovasyon, yaratıcılık ve araştırma odaklı, dünyanın çeşitli ülkelerini temsil eden çağdaş tasarım çalışmaları, Eylül ayında Somerset House\'un iç ve dış mekanlarının tamamında sergileniyor. Tasarım disiplinleri arasında zihin açıcı tartışmaları teşvik etmek amacıyla seçilen “Duygusal Durumlar” temasıyla kurgulanan enstalasyonların, insan yaşamlarına, deneyimlere, varlık ve duygu durumlarına dair meseleleri dile getirilmesi amaçlanıyor. Platform bünyesinde, sürdürülebilirlik, göç ve çatışma, toplumsal sorumluluk, sosyal hak ve eşitlikler, kirlilik, iklim ve su meseleleri gibi hayati konular ve bunlara dair 21. yüzyıla uygun yenilikçi çözümler çerçevesinde farklı ülkelerden işler sergileniyor. Bir fikir laboratuvarının girdilerini oluşturacak olan sergi ögeleri, içerik ve tasarımlarıyla, güçlü duygusal tepkiler ve gerçek sosyal ihtiyaçlar arasındaki önemli ilişkinin değerlendirilmesine de aracılık ediyor. 2018 Londra Tasarım Bienali’nde “en iyi 10 enstalasyon” şöyle sıralandı: Türkiye: housEmotion – Tabanlıoğlu Mimarlık Letonya : Matter to Matter – Arthur Analts Hollanda: Enerji Tesisi –Marjan van Aubel Tayvan: Invisible Calls – Cheng-Cheng Wu ve Che Avusturalya: Full Spectrum – Flynn Talbot İtalya: L\'Architettura Degli Alberi İngiltere: Maps of Defiance –Forensic Mimari ve YAZDA Mülteci Pavyonu: Inspiration through Creation Lübnan: The Silent Room – Nathalie Harb Çin: The Memory Project of Nanjing Yangtze River Bridge