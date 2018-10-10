(Görüntülü) Suudi konsolosluğundaki kilitli kapıları açmak için 3 kişi geldi

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)SUUDİ KONSOLOSLUĞUNDAKİ KİLİTLİ KAPILARI AÇMAK İÇİN 3 KİŞİ GELDİ





Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına akşam saatlerinde elinde tamir çantası olan 3 kişi girdi. İçeriye giren kişilerin bazı kapıların kilitlerini değiştirdiği öne sürüldü.



Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın 2 Ekim\'den bu yana kayıp olduğu ve en son Suudi Arabistan Başkonlosluğu\'nda olduğu öne sürüyordu. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla konsolosluk binasında inceleme yapılacağını duyurmuştu. Konsoloslukta akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.



Önce konsolosluğun ana giriş kapısından konsolosluğa ait bir araç giriş yaptı. Ardından konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi 21.30 sıralarında içeriye girdi. Konsolosluk kapısında bir yetkili tarafından karşılanan 3 kişi içeride yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Konsolosluğa giren kişilerin bazı kapı kilitlerini değiştirdiği, bazı kapıların ise kilidini açtığı öğrenildi.



Öte yandan 4 Ekim\'de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldığı, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürülmüştü.