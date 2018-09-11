(Görüntülü) Suudi Arabistan'da kadın iş arkadaşıyla kahvaltı eden adam tutuklandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Eylül (DHA) – Suudi Arabistan’da bir adam, kadın bir iş arkadaşıyla kahvaltı ederken kaydettiği 30 saniyelik videonun \"yakışıksız\" bulunması nedeniyle tutuklandı. Mısır vatandaşı olan adamın, iş yerinde cinsel saldırı suçundan beş yıl hapis cezasıyla yargılanacağı duyuruldu. Bir otel çalışanı olan Mısırlı adam, sosyal medya takipçilerine “bize katılın” diyerek kadın iş arkadaşıyla birlikte ettiği kahvaltıya davet etti. Tepeden tırnağa çarşaflı olan kadının, videoda iş arkadaşına eliyle yemek yedirmesi ülkede tartışmalara yol açtı. Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız bu yakışıksız videoda yer alan adamı tutukladı” denilirken, otel sahibini de çalışanlarına “cinsiyetlere göre ayrılmış” bir iş ortamı hazırlamamak sebebiyle işlem yapıldığı duyuruldu.