(Görüntülü) SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA



Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı. Ellerinde iki siyah çanta ve laptop bulunan üç kişi konsolosluktan çıkarak sivil plakalı araçla bölgeden uzaklaştı.



Saat 22.00 sıralarında başlayan hareketlilik sırasında ilk olarak, sivil plakalı iki araç konsolosluğun kapısına yaklaştı. Bir süre sonra içeriden çıkan sivil kıyafetli iki kişi araçlara binerek Konsolosluk önünden uzaklaştı.







SİYAH ÇANTALI 3 KİŞİ KONSOLOSLUKTAN AYRILDI



Saat 23.00 sıralarında ise sivil plakalı bir araç daha konsolosluğun çıkış kapısına yaklaştı. Ellerinde siyah iki çanta ve laptop çantası bulunan 3 kişi daha konsolosluktan ayrıldı. Aracın arka koltuğuna oturan 3 kişinin ellerindeki çantada ne olduğu ise bilinmiyor.







GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ZOR ANLARI



Konsoloslukta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ulusal ve uluslar arası basın mensupları, çıkan araçları çekebilmek için zor anlar yaşadı. Konsolosluğun etrafını çevreleyen bariyerlerin üzerinden görüntü almaya çalışan gazeteciler zor anlar yaşadı.







Bu arada, 13.45 sıralarında Başkonsololuğa giren 4 kişi de saat 23.20 sıralarında geldikleri sivil plakalı araçla konsolosluk binasından ayrıldılar.