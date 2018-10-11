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(Görüntülü) SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor

11 Ekim 2018 15:39

SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nun önünde gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Levent\'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na sabah saatlerinde evrak işlemleri için gelen Suudi vatandaşlar, üst araması yapıldıktan sonra binaya alınmaya başlandı. Etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı basın mensupları yağmura karşı çadır altında bekleyişi sürdürüyor.

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