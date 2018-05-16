(Görüntülü) Survivor'dan etkilenip, köy okulunda ‘Melenvivor'u kurdular (2)

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı köyünde ortaokulda televizyon programı \'Survivor\' dan esinlenerek ‘Melenvivor’ adı verilen parkurda öğrenciler fiziksel güce dayalı yarışmalar düzenliyor. Akçakoca Melenağzı köyünde bulunan Melenağzı Ortaokulu\'nda televizyon programı \'Survivor\' dan etkilenilerek parkur oluşturuldu. Öğrenciler için fiziksel güce dayalı parkurlar kuruldu. 3 yıl önce kurulan parkurda bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenci ter dökerken, yarışmalar öğrencilerin bedensel gelişimlerine fayda sağladı. Okul Müdürü Ali Uzun, çevre okullardan gelen öğrencilerin de parkurda sportif faaliyetlere katıldığını ifade ederek, \"Okulumuzun bahçesi müsaitti böyle bir şey düşündük. Öğrenciler, büyük ilgi gösterdi. Onlar için de sportif aktivite oluyor\" dedi. Beden eğitimi öğretmeni Ali Ertuğ ise \"Televizyon programı Survivor\'ı izlemeyi çok seviyordum. Burada Survivor benzeri 9 parkur oluşturduk. Yarışmalar düzenleniyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenci yarıştı. Burada, Survivor\'a yarışmacılar yetiştiriyoruz\" diye konuştu.