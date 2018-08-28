(Görüntülü) Sürüden ayrılan leyleğe vatandaş sahip çıktı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde sürüden ayrılan ve bir evin bahçesine konan leyleğe, Hayrullah Kura sahip çıkarak belediye ekiplerine teslim etti.



Leylek sürüleri 4 gün önce Kargaçayırı Mahallesi\'nin üstünden geçerken sürüden ayrılan bir leylek Hayrullah Kura\'nın evinin bahçesine indi ve bir daha da uçamadı. Leyleği gören Kura, onu evinde misafir edip karnını doyurmaya başladı. 4 gün boyunca leyleğe evinde bakan Kura, daha sonra Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan\'ı arayıp bilgi verdi. Belediye ekipleri eve gelerek leyleği teslim aldı.



Bahçede uçamayan bir leyleği gördüğünü belirten Hayrullah Kura, \"Bu aralar leylekler göç ediyor, bu leylekte sürüden ayrılmış ve bahçeme konmuş, bende hemen alıp kümese koydum, yiyecek veriyorum pek yemiyor, Belediye Başkanı Baki Tezcan\'ı aradım sağolsun ekip gönderdi\" dedi.



Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ise vatandaşın kendisini aradığını ifade ederek \"Kargaçayırı mahallesinden vatandaşlarımız arayıp uçamayan bir leylek olduğunu söylediler. Sanırım sürüden ayrılmış, yolunu şaşırmış. Bizler de ekiplerimizi gönderip leyleği aldırdık, Kahramanmaraş Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü\'ne yetkililerine teslim edeceğiz\" diye konuştu.



