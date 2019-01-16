(Görüntülü) Sürücüsü alkollü olan çöp kamyonu kanala uçtu

BOLU?da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye çöp kamyonu kanala uçtu. 103 promil alkollü olduğu belirlenen belediye çöp kamyonu sürücüsü Yusuf T. yaralanmazken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Alpağut Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde meydana geldi. Bölgedeki çöp konteynerlarından çöpleri kamyona yükleyen Yusuf T. yönetimindeki 14 HB 100 plakalı çöp kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, olay yerine gelen polis ekipleri Yusuf T.?nin alkollü olduğundan şüphelendi. Polis, alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde Yusuf T.?nin 103 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Yusuf T.?nin ehliyetine tekrar el konuldu. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü?ne bağlı olarak çalışan Yusuf T., ?Görev başında alkol kullanmak? suçundan Bolu Belediyesi Disiplin Kurulu?na sevk edildi. Yusuf T. hakkında ayrıca, ?Alkollü araç kullanmak? ve ?Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak? suçlarından da soruşturma başlatıldı.