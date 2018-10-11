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(Görüntülü) SURUÇ'TA TIR'LAR ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

SURUÇ'TA TIR'LAR ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı

11 Ekim 2018 17:59

SURUÇ\'TA TIR\'LAR ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, 2 TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Suruç\'a bağlı 11 Nisan Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Karakaş yönetimindeki 13 AV 809 plakalı TIR ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KT 532 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücüler, yaralanırken, çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Ahmet Karakaş, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü ------------------- - Adli Tıp Kurumu - Cenazeyi cenaze aracına - Yakınlarının bahçede beklemesi - Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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