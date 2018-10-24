(Görüntülü) Suruç Nar Festivali ile şenlendi

Şanlıurfa\'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine düzenlenen Nar Festivali büyük beğeni topladı. Şanlıurfa Suruç Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi yapılan Nar Festivali kortej yürüyüşüne Suruçlu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Festivalde nar yeme yarışması, folklor gösterileri, Urfa\'nın yöresel çiğ köfteli sıra geceleri ve ünlü sanatçıların konserleri gibi etkinlikler düzenlendi. Nar festivali kapsamında Suruçlu kadınlar yöresel yemekler yaparak katılımcılara ikram etti. Nar Festivalini yaklaşık 10 bin vatandaş izledi.