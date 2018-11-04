(Görüntülü) Suriye'ye giden Rus kargo gemisi Boğaz'dan geçti

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) RUSYA\'nın Novorossiysk Limanından hareket eden \'Sparta\' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Suriye\'nin Tartus Limanına gitmekte olan gemi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda konteynerin olduğu, gemi personelinin bunlarla ilgilendikleri görüldü. Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Suriye\'ye gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.