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(Görüntülü) Suriye'ye giden Rus kargo gemisi Boğaz'dan geçti

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) RUSYA'nın Novorossiysk Limanından hareket eden 'Sparta' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09

04 Kasım 2018 14:08

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) RUSYA\'nın Novorossiysk Limanından hareket eden \'Sparta\' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09.00 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Suriye\'nin Tartus Limanına gitmekte olan gemi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda konteynerin olduğu, gemi personelinin bunlarla ilgilendikleri görüldü. Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Suriye\'ye gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

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