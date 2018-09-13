(Görüntülü) Suriye'ye dönme heyecanı yaşayan Muhammed'i ve 4 çocuğunu eşi terk etti

İSTANBUL, (DHA) – SURİYELİ Muhammed İbrahim, Esenyurt Belediyesi tarafından memleketi Azez’e dönmek için bütün hazırlıklarını tamamlamışken eşi, Muhammed’i ve 4 çocuğunu ‘Suriye’ye dönmek istemiyorum’ diyerek terk etti. Esenyurt Belediyesi, Suriyeli vatandaşları ülkelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenliği sağlanan bölgelere ve memleketlerine göndermeye devam ediyor. 21 kişilik bir kafile de yola çıktı ve bu kafileyi sınıra kadar taşıyacak otobüste Suriyeli vatandaşlar heyecanla memleketlerine döndüklerini dile getirdiler. “SURİYE VE TÜRKİYE BİR, AYNI TOPRAK SAYILIR” Suriye Türkmenleri’nden olan Muhammed Cuma, 4 yıldır Türkiye’de olduğunu ifade ederek savaştan çocukları için kaçtığını söyledi. İlk olarak Gaziantep’e oradan Konya’ya sonrada İstanbul’da Esenyurt’a geldiğini dile getiren Suriyeli Muhammed Cuma, “Suriye ve Türkiye bir aynı toprak sayılır. Allah sizlerden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz. Bizlere çok yardımcı oldu herkes” dedi. 4 çocuk babası Muhammed İbrahim memleketine dönme heyecanı yaşarken, eşi tarafından terk edildi. 4 çocuğuyla birlikte Esenyurt Belediyesi’nin desteğiyle Suriye’ye yola çıkan Muhammed İbrahim, şöyle konuştu: “7 sene önce Türkiye’ye geldik. Karadeniz’de de yaşadık buraya gelmeden önce. Türkiye ve insanlar çok güzel. İç savaş başlayınca Suriye’de iki sene kaldık o dönemde. Atılan bombalar beni ve ailemi yok edecekti ve bizde dönmeye karar verdik. 100 ev varsa sadece 1 ev orada kalmıştır.” (FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ) “SURİYE’YE DÖNME KARARINI BİRLİKTE VERDİK” Suriye’ye dönme kararını eşiyle birlikte verdiklerini dile getiren Suriyeli Muhammed İbrahim, “Benim annem ve babam hasta ve yatağa düşmüşler onlara bakmam gerekiyor. Şimdi ben anneme ve babama bakmasam yarın da çocuklarım bana bakmaz. Eşim ile son 5 gün kalana kadar birlikte dönecektik ve hatta buradaki evimizi teslim ettik ve gitmemize 2 gün kala, ‘Ben gitmeyeceğim’ dedi. İlk başta aslında ‘Sen neredeysen ben oradayım’ dedi” şeklinde konuştu. “ESENYURT’TAN SURİYE’YE GİDENLERİN SAYISI 3 BİNİ AŞTI” Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise misafir ettikleri insanları memleketlerine göndermenin sevindirici bir durum olduğunu vurgulayarak, “Afad ve Kızılay ile koordineli olarak buradan Suriye’ye onları gönderiyoruz. Buradan yiyeceklerini koyuyoruz ve orada da Kızılay karşılıyor. Bizim bugüne kadar 14’ncü Suriyeli kafileyi gönderişimiz. Bu grupla beraber Esenyurt’tan giden Suriyeli sayısı 3 bini aştı. Orada Esenyurt isminde dükkanlar açılmış, semtlere buraların ismi verilmiş. Cumhurbaşkanımız da oradaki toprakların rahatlamasıyla Suriyelilerin memleketlerine döneceklerini söylemişti. İlk giderken zorlandılar ikna ettik ancak özellikle ilk iki kafile gittikten sonra gidişler daha da hızlandı. 3 bin kişiyi de buldu sayı” açıklamalarında bulundu.