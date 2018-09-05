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(Görüntülü) Suriyelilerin bayram dönüşü devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü devam ediyor

05 Eylül 2018 19:35

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan yakınları ile bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerden bu güne kadar 65 bin kişi Türkiye’ye dönüş yaptı. Cilvegözü’nden gelen Suriyelilerin pasaport, geçici koruma kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra girişlerine izin veriliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı\'nda toplam 130 bin kişi gitmişti. Dönüşler yıl sonuna kadar devam edecek.

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