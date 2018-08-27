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(Görüntülü) Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkesine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü başladı

27 Ağustos 2018 17:27

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle ülkesine giden Suriyelilerin Türkiye\'ye dönüşü başladı.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan pasaport, geçici koruma kimlik belgesi ve aldıkları randevu ile Cilvgözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yapan Suriyeliler, bayram ziyaretini tamamlayarak Türkiye\'ye gelmeye başladı. Kurban Bayramı\'nda toplam 47 bin Suriyelinin gittiği Cilvegözü’ne gelen Suriyeliler gümrük muhafaza ve polis kontrolünden sonra Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için 6 Ağustos günü çıkış yapmaya başlamış ve 19 Ağustos’a kadar devam etmişti. Bu gün başlayan dönüşler ise 30 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek.

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