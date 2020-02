(Görüntülü) Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün Medya ve İletişim Çalıştayı\'nda, Türkiye\'deki Suriyeli göçmenler hakkında, \'TOKİ\'den bedava ev\', \'devletten maaş\', \'telefon faturalarının ödenmesi\', \'sınavsız üniversite\', \'oy kullanma\' ve \'devlet memuru olarak işe alınma\' gibi doğru bilinen birçok yanlış olduğuna dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Antalya Akra Hotel\'de 20-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 81 ildeki görevlilerinin katılımıyla Medya ve İletişim Çalıştayı düzenliyor. Çalıştayda medyada göç algısı, yazılı ve görsel basında habercilik teknikleri gibi konular ele alınıyor. Çalıştayda en dikkat çeken konu ise medyada özellikle Suriyeli göçmenlerin aleyhine yapılan haberlerle, birçok doğru bilinen yanlışa dikkat çekildi. Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, göçün sadece sayılardan, istatistikten ibaret olmadığını belirterek, iki toplum, yabancı ve Türk toplumu arasındaki uyum çalışmalarını yaparken, medya ve iletişim kanalları ve farkındalığını iyi kullanmak gerektiğine işaret etti. Türkiye\'de göç algısının çok farklı yerlere çekildiğini ve çok farklı anlamlar çıkabildiğini söyleyen Kadıoğlu, “Suriye kriziyle başlayan bir insanlık krizinden sonra genelde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, uluslararası koruma statüsündeki kişilerin ikamet ve diğer işlemleriyle uğraşırken, bunun aynı zamanda algısı, medya boyutunu anlatmak adına da çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla da bu çalıştayı düzenliyoruz\" dedi. Göçmenlere yönelik ülkemizde yapılan çalışmaları daha iyi anlatmak istediklerini dile getiren Kadıoğlu, Türkiye\'de 4.5 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu söyledi. Kayıtlı Suriyeli göçmen sayısının ise 3.5 milyon olduğunu kaydeden Kadıoğlu, “Bugün her 22 kişiden birinin yabancı olduğu, her 17 kişiden birinin Suriyeli olduğunu gözlemleyebiliriz. Suriyelilerle ilgili yanlış bilinen çok şey var. Mesela bizim Suriyelilere nakdi yardım yaptığımız söyleniyor. Suriyelilere nakdi yardım sözkonusu değil. Üniversite yardımı sözkonusu değil, TOKİ\'den evler tahsis edildiği doğru değil. Bunlarla ilgili algıyı yönetmek için tanıtım filmleri hazırladık ve her hafta birini yayınlamaya başladık\" diye konuştu. DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR Çalıytaşdaki sunumlarda, Suriyelilerle ilgili medya ve sosyal medyada doğru bilinen yanlışlar da değerlendirildi. Asılsız olduğu belirtilen bu yanlışlar ise şöyle sıralandı: \"Suriyelilerin telefon faturasını devlet ödemiyor. Ankesörlü telefonlarda kullanılmak için dağıtılacak kartlar, geri gönderme merkezlerinde sınırdışı edilecek yabancılar için kullanılıyor. Suriyeliler devletten kesinlikle maaş almıyor. Kızılaykart ile yapılan yardımların gideri Avrupa Birliği üye ülkeler tarafından karşılanıyor. Suriyelilerin istediği üniversiteye sınavsız girdiği doğru değil. ABD vatandaşı bir öğrenci Türkiye\'de hangi haklara sahipse Suriyeli öğrenci de aynı haklara sahip. Suriyelilerin devlet memuru olarak işe alındıkları da doğru değil. 657 sayılı Devlet Memurları kanununda devlet memuru olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır. Yabancıların memur olma hakkı yoktur. TOKİ\'den bedava ev verilmesi de doğru değildir. TOKİ\'den ev sahibi olmanın da ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Seçimlerde Suriyelilerin oy kullanması için şart Türkiye vatandaşı olmaktır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiç kimse oy kullanamaz.\"