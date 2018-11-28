(Görüntülü) Suriyeli öğrencilere ödül

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA)Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde TOKİ Cüdeyde Geçici Eğitim Merkezi\'ndeki Suriyeli öğrencilere başarılarından dolayı ödül verildi. Geçici Eğitim Merkez\'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı ve Çanakkale Marşı\'nı ezbere okudu. Bu arada eğitim dönemi ile başta Öğretmenler Günü ve Kuran-Kerim\'i en güzel okuyan öğrencilerle çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Derviş, sağlanan eğitim ve öğretim nedeniyle Türkiye\'ye teşekkür ederek, Öğretmenler Günü ve Kuran-ı Kerim okumada ve çeşeitli yarışmalarda dereceye giren 40 öğrencimize ödül verdik. Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyorlar dedi.