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(Görüntülü) Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı, biri bebek 3 kişi dumandan etkilendi

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında, Suriyeli ailenin yaşadığı evde biri bebek 3 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

10 Aralık 2018 12:07

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında, Suriyeli ailenin yaşadığı evde biri bebek 3 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 01.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak\'taki 4 katlı apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. Suriyeli Mahmut Errahim ve ailesinin yaşadığı evin ardiyesinde çıkan yangında apartman yoğun duman altında kaldı. Dumandan etkilenen Raid Errahim (25) ile Fatma Errahim (30), 3 aylık bebekleri Erraid\'i alıp zorlukla kendilerini dışarı attılar. Dumandan etkilenen 3 kişi özel araç ve olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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