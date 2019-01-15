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(Görüntülü) Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-(DHA) İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından iç savaşın sürdüğü Suriye'nin Halep kenti kırsalında bulunan Reyyan, Babuselam, Şemmarin, Siccu çadır kentlerinde kalanlara bot ve kıyafet yardımı yapıldı

15 Ocak 2019 16:19

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-(DHA) İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından iç savaşın sürdüğü Suriye\'nin Halep kenti kırsalında bulunan Reyyan, Babuselam, Şemmarin, Siccu çadır kentlerinde kalanlara bot ve kıyafet yardımı yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından \'sıcacık bir iyilik\' sloganıyla yürüttülen yardım kampanyası kapsamında, Suriye kırsalındaki savaş mağduru çocuklara kıyafet ve bot yardımı yapıldı. İHH koordinatörlerinden Hasan Aksoy, kışın sert geçmesi nedeniyle savaş mağdurlarına yardımları artırdıklarını belirterek, Soğuk havadan en çok etkilenen çocuklar oldu. Bu çocuklarımızın minik ayakları üşümesin diye pandof ve çizme dağıttık. Ayrıca İHH olarak selden etkilenen ailelerin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm Türkiye halkına buradan teşekkür ediyoruz dedi.

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