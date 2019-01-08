(Görüntülü) Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı

Nezir GÜNEŞ/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Suriye sınırındaki Kızıltepe ilçesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenlendi. Türkiye\'nin Suriye\'de Fırat\'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik düzenleyeceği olası harekat öncesi hazırlıklar devam ederken, sınır hattında bulunan Kızıltepe\'de KBRN tatbikatı düzenlendi. Kaymakamlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye tarafından düzenlenen tatbikata nükleer tıp uzmanları, doktorlar, sosyologlar ve psikologların da bulunduğu 50 kişi, 8 araçla katıldı. Tatbikatta senaryo gereği Şırnak yönüne ilerlerken sıvılaştırılmış klor gazı yüklü tanker, İpekyolu üzerindeki Üçyol mevkiini geçip, park alanında mola verdikten sonra bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası tankerde gaz sızıntısı oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla tatbikat alanına sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Özel kıyafetleriyle olay yerine gelen AFAD, UMKE ve 112 ekipleri senaryon gereği keşif, tespit ve yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra tahliyesini gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ümit Ölmez, tatbikatın \'Türkiye Afet Müdahale Planı\' kapsamında yapıldığını belirterek, \"Ülkemiz sadece doğal afetlerle değil, gelişen ekonomisi ve ilerleyen teknolojinin de beraberinde getirdiği bir takım farklı riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi de insan kaynaklı afetler diye adlandırdığımız şekli, bu risklerin bir kısmını oluşturuyor. Bugün burada da mevcut bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşların rol ve sorumluluklarını önceden belirlemek adına tatbikat yaptık. Hastanemiz bünyesinde yürütülen bu çalışma, \'Türkiye Afet Müdahale Planı\' çalışması kapsamında yapılan, olay türü, bir kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskine karşı ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında ilgili birimlerin ve paydaş kurumların olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir yol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış bir tatbikattır. Bu tatbikat her ne kadar sadece bir senaryo ile gerçekleştiriliyor olsa da, jeopolitik önemi açısından ülkemizin olası tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğinin bilinciyle diğer tüm kurumlarımızla birlikte tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği bilinci ile buna benzer tatbikatlarımız ve hazırlıklarımız devam edecektir\" dedi.