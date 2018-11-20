(Görüntülü) Suriye sınırındaki gazella gazellalar artıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU- Vasi KÖSE/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY Tabiatı Koruma Derneği (TAKODER) Başkanı Abdullah Öğünç, iç savaşın sürdüğü Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesinde, 2010 yılında yapılan tespitle 80 ile 100 arasında değişen gazella gazellaların (dağ ceylanı) sayısının 670\'lere ulaştığını söyledi.



Gazella gazellaların tek yayılış alanın, ilçedeki Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi olduğunu belirten TAKODER Başkanı Öğünç, Tarım ve Orman Bakanlığı\'nca kurulan merkezde hasta ve yaralı olan türlere müdahale edildiğini daha sonra hayvanların doğal ortamına bırakıldığını kaydetti. Öğünç, \"Bu bölgede dağ ceylanları ürüyor. Belli sayıya ulaştıktan sonra şu anki doğal ortamlarına uygun ülkemizin değişik bölgelerine salınmaları planlanıyor. Amaç, ilerleyen zamanlarda her hangi bir salgın hastalık karşısında bu bölgede yaşayan türün toptan yok olmasının önüne geçilmesi, türün farklı bölgelerde de yayılış göstermesini sağlamaktır\" dedi.



\'YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRME SAHASI\' TALEBİ



Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan Kırıkhan\'daki gazella gazellaların yayılış gösterdiği alana, \'Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası\' kurulmasını istediklerini belirten Öğünç, \"Şu an hayvanların yayıldığı birçoğu askeri 2. derecede yasak bölge olan 130 bin dekarlık alanda acilen yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası kurulması lazım. Böylece hayvanların huzurlu şekilde yaşamaları sağlanmalı. Ayrıca buraya biran önce eko turizm faaliyetleri açılması gerekiyor. Bölge gerçekten sadece ceylanlar için değil aynı kategoride, aynı düzeyde tehdit altında olan bir çok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Dağ ceylanlarını yaşam alanında çizgili sırtlan ve küçük memeli türü tespiti var. Yaklaşık 40\'ın üzerinde yaban hayvanı bulunuyor\" diye konuştu.



\'TÜRLERE ZARAR VERİCİ FAALİYETLER YAPILMAMALI\'



Sayıları sürekli artış gösteren gazella gazellalar için bölgenin önemini vurgulayan TAKODER Başkanı Öğünç, \"Özellikle madencilik, taş ocağı, beton santralleri, çimento tesisleri hayvanların doğal yaşam alanını ham madde alanı olarak kullanılıp yok edilmeleri önlenmeli. Bu tür faaliyetler yapılmamalı, talepler geri çevrilmeli, ruhsatları iptal edilmelidir. Kesinlikle kurulmamalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmalarımızı da yürütüyoruz\" dedi.



Dağ ceylanlarına zarar verilmemesi için sınıra yakın mahallelerde çobanlara ve ilkokul öğrencilerine yönelik birtakım eğitim çalışması yaptıklarını belirten Öğünç, çobanlara da ceylan logolu hırka ve mont hediye ettiklerini söyledi.