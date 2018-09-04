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(Görüntülü) Suriye sınırında İdlib önlemleri (Arşiv)

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de İdlib'e yönelik müdahaleye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı

04 Eylül 2018 16:22

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'de İdlib\'e yönelik müdahaleye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Farklı kentlerden askeri birlik takviyesi yapılan sınır hattında, modernize edilen M-60 tankları da bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib\'e yönelik müdahaleye karşı sınır hattındaki güvenlik önlemlerini arttırıyor. Teyakkuz haline geçen TSK, İblib\'e komşu Hatay\'ın sınır hattına birçok bölgeden askeri araç ve personel takviyesi yapıyor. Sınır hattında gönderilen zırhlı paletli silahlar arasında modernize edilen M-60 tankları da yer alıyor. Özel klimayla donatılan ve bölge koşullarına uygun M-60 tanklarında, göç durumunu gözetleyebilen yakın mesafe gözetleme sistemi de yer alıyor. Füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahip olan tanklar, sınır hattında etkin görev yapıyor. İdlib\'e müdahale sonrası Türkiye\'ye gelebilecek göç dalgası için de Suriye topraklarında kurulan Atme kampı hazır hale getirildi. TSK\'nın İdlib\'i çevreleyen 12 gözlem noktası da beton bariyerler ve ateş destek vasıtalarıyla güçlendirildi.

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