(Görüntülü) Süper şoförden bayram trafiği uyarısı

Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR ADANA,(DHA) ADANA\'da 60 yıllık meslek hayatında hiç kaza yapmayan ve trafik cezası almadığı için üç kez \'Ağır Vasıta Yılın Şoförü\' seçilen 83 yaşındaki Ramazan Kulle, Kurban Bayramı\'nda trafik kazalarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Trafikte hazırladığı broşürleri dağıtan Kelle, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. 63 yıllık şoförlük yaşamında 3 kıtada 100\'ün üzerinde ülkede ağır vasıta araç kullanan ve dünyada kaza yapmayan, trafik ceza puanı olmayan ve 3 kez \'Ağır Vasıta Yılın Şoförü\' seçilen Ramazan Kulle, Türkiye\'de her yıl binlerce insanın trafik kazasında yaşamını yitirirken, on binlerce insanın da yaralandığını belirtti. Kulle, kazaların en büyük nedeninin trafik kurallarına uymamak ve dikkatsizlik olduğunu, bayramların hüzünlere dönmemesi için tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti. KURALLARA UYALIM 9 günlük bayram tatilinde sürücülere çok dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Kulle, Meslek hayatımda üç kıtada TIR\'la uluslararası taşımacılık yaptım. Bir süre otobüs şoförlüğü de yaptım. Binlerce kilometre direksiyon salladım. Hiç kaza yapmadım, trafik cezası da yemedim. Ceza puanım dahi bulunmuyor. 1972\'de bir lastik firması, 1995\'te Adana Şoförler Odası ve 2010\'da da Adana Valiliği tarafından \'Ağır Vasıta Yılın Şoförü\' seçildim. Bu yıl da Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından plaket aldım. 5 yıldır sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmak için broşür bastırıp, dağıtıyorum. Benim tek arzum insanların kurallara uyması ve canına bir zarar gelmemesi. Emniyet kemerini mutlaka takalım, hatalı sollama yapmayalım, kırmızı ışıkta geçmeyelim. Yorgun ve alkollü araç kullanmayalım. Aracımızın bakımını yaptırmadan uzun yola çıkmayalım dedi. \'ECELİYLE ÖLMEK LÜKS OLDU\' Kurallara uymayan, hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen kişileri \'trafik magandası\' olarak adlandıran Kulle, şunları söyledi Lütfen kurallara uyalım uymayanları uyaralım. Eceliyle ölmek lüks oldu. Trafikte şaka olmaz. \'Açmadan kontak önce emniyet kemerini tak\' diyoruz. Trafikte hatamız cana mal olur. İlk önce aracınızın kontrolünü yaptırın, takım anahtarı, ecza deposu, yangın söndürme tüpü, yedek lastik, 5 litrelik su bulundurun. Aracınızda ne eksikse eksiksiz yola çıkmayın. Her ihtimale karşı yolda kalmamak için radyatör su hortumu, vantilatör kayışı bunları bulundurun. Gördüğünüz hata yapan kim olursa olsun, polise ve jandarmaya haber verin. Türkiye maganda, kural tanımayan, hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen, yol vermek istemeyenlerle dolu. Yollar kan gölüne, mezarlığa dönmesin.