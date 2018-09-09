(Görüntülü) Sümer Ezgü, Bakan Çavuşoğlu için Yörük havaları çalıp söyledi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü\'yü evinde ziyaret ederek oğlu Yaman\'ın doğum gününü kutladı. Ezgü ise Bakan Çavuşoğlu için Teke Yöresi\'ne ait bir \'cura\' çeşidi olan \'üç telli\' ile Yörük havaları çalarak seslendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya programı kapsamında, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü\'yü evinde ziyaret etti. Ezgü\'nün oğlu Yaman\'ın doğum gününü kutlayan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Ezgü ailesiyle sohbet etti. Sümer Ezgü ziyaret sırasında Bakan Çavuşoğlu için Teke Yöresi\'ne ait bir \'cura\' çeşidi olan \'üç telli\' ile Yörük havaları çalarak seslendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Sümer Ezgü\'nün Yörük havaları çaldığı anları Instagram hesabından paylaştı. Ezgü, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ezgü, paylaşımında, \"Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, rahmetli annesinin bendenizi evladım diye izlemesinin yakınlığı ve dostlukla evimizi ziyaret edip oğlumuz Yaman\'ın doğumunu kutladı. Nazik ziyareti bizi ailece mutlu etmiştir. Ayrıca sanata ilişkin sohbetimiz için eşim Gülay Ezgü ve ben kendisine teşekkür ederiz\" ifadelerine yer verdi.