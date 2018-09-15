(Görüntülü) Sultangazi'deki “Yasak aşk” cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL ,(DHA) – SULTANGAZİ’de 5 ay önce Umut Alyağız\'ı (42) tek el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayfer D. hakkında (50) \"Tasarlayarak öldürme\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ölen Umut Alyağız\'ın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden sanık Ayfer D. olay günü Umut Alyağız\'ın kendisine omuz attığını belirterek, \"Dün elimden kurtuldun, bugün ne yapacaksın seni öldüreceğim\' dedi. Korkutmak amacıyla nişan almadan arkama dönüp bir el ateş ettim. Tek suçum yasak ilişki içine girmekti. Pişmanım, yüz bin kere pişmanım\" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. İLK DURUŞMA YAPILDI İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ayfer D. ve taraf avukatları katıldı. Umut Alyağız\'ın eşi F.A. da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katıldı. Savunmasını yapan sanık Ayfer D. boya ve badana işine gittiği yerde evli olan F.A. ile tanıştığını, bir seneye yakın arkadaşlık ettiklerini, ve birliktelik yaşadıklarını iddia etti. Sanık Ayfer D., F.A.\'ya istediği zaman para verdiğini, yardımda bulunduğunu, ayrıca bir de yatak odası hediye ettiğini ifade ederek, sürekli para istediği için karşılayamadığını, bu nedenle F.A.\'nın kendisinden ayrıldığını öne sürdü. F.A.\'nın yeni numarasını kendisine vermediğini söyleyen Sanık Ayfer D., \"Olaydan iki günce F.A. ile mahallede tesadüfen karşılaştık. Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları kocasına göstereceğimi söyledim. O da \'Gidip göster, sıkıntı yok\' dedi. Ben de gidip fotoğrafları evlerinin kapısına bıraktım, kaçtım. Kapıyı bir erkeğin açtığını fark ettim, ancak yüzüne bakmadım\" dedi. \"TEK SUÇUM YASAK İLİŞKİ İÇİNE GİRMEKTİ. PİŞMANIM, YÜZBİN KERE PİŞMANIM \" Ayfer D., olaydan bir gün önce maktülün elinde sopayla kendisini kovaladığını ve kendisinin de camiye sığındığını anlatarak sözlerine şöyle devam etti: Pazar günü markete ekmek almaya gitmiştim, dönerken evin 5-10 metre yakınlarında bir adam bana omuz attı ve \'Dün elimden kurtuldun, bugün ne yapacaksın seni öldüreceğim\' dedi. Ben de korkutmak amacıyla sağ elimde ekmek olduğundan sol elimle silahın ağzına mermi verdim. Nişan almadan arkama dönüp bir el ateş ettim. Olay sonrası taksiyle ormana kaçtım. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Öldürmeyi planlamadım. Bu zamana kadar karıncayı bile ezmedim. Bu kadın çok paramı aldı. Benim tek suçum yasak ilişki içine girmekti. Pişmanım, yüz bin kere pişmanım \" diye konuştu. \"KOCAMI BIRAKMAMI, KENDİSİYLE EVLENMEMİ İSTEDİ\" F.A. da \"Ablam, fotoğrafımı Burhan olarak tanıdığım Ayfer D.\'ye göstermiş. Ayfer D. de beğenmiş. Abi de \'1-2 gün konuş, sonra devam etmezsin\' dedi. Ben de konuştum, sapık hareketleri vardı. Sürekli çağırıyordu, \'Gelmezsen fotoğraflarını eşine gösteririm\' diyordu. Beni tehdit etti. Ayfer D.\'nin evine 4-5 kere gittim. İlişkiye girmedik, sadece görüştük. Fotoğraflar ikinci gidişimde herhalde çekilmişti. Fotoğrafları \'Sil\' dedim. Silmemiş. \'Peşini bırakmayacağım\' diyordu. Eşim bana 10 bin liraya aldığı bilezikleri elimden aldı, parayı vermedi ben de mobilya aldırdım. Beni oğlumla tehdit etmişti. Korktuğum için görüşmeye devam ettim. Beni sürekli taciz ediyordu, numaramı değiştirdim, numaramı istiyordu. Peşimi bırakmadı. Kocamı bırakmamı, kendisiyle evlenmemi istedi. Ben de \'Kocamı seviyorum\' dedim\" şeklinde konuştu. \"ÇOCUKLARIMI KORUDUM AMA EŞİMİ KORUYAMADIM, ÇOK ÜZGÜNÜM\" Fotoğrafları eşinin görmesinin ardından eşine hata yaptığını söylediğini anlatan müşteki F.A., \"Fotoğraflardan dolayı tehdit edildiğimi ve bilezikleri kaptırdığımı ve sanığın beni sürekli takip ettiğini söyledim. Eşimle karakol giderek şikayetçi olduk. O gece Ayfer D. fotoğrafları sosyal medyada paylaşmış. Sabah uyandığımda eşim çıkmıştı. Telefon ettim, açmadı. Daha sonra açılan telefonda eşime hastanede müdahale edildiğini söylediler. Hastaneye gittiğimde eşim hayatını kaybetmişti. Çocuklarımı korudum ama eşimi koruyamadım, çok üzgünüm\" şeklinde konuştu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede Ayfer D.\'nin \"Tasarlayarak öldürme\" ve \"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.