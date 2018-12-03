(Görüntülü) Sultangazi'deki dehşet anları: Gürcü çete matkap ucuyla dehşet saçıyormuş

Müslim SARIYAR - SULTANGAZİ\'de bir kuyumcuyu gasp etmeye çalışırken film sahnelerini aratmalan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan Gürcü çetesinin dehşet verici yöntemi ortaya çıktı. 4 kişilik Gürcü çetenin kurbanlarını matkap uçları kullanarak hastanelik ettikleri belirlendi. İŞ ADAMINI GASP ETTİLER Gürcistan\'dan İstanbul\'a gelen 4 kişi Gürcü, 16 Kasım\'da Gaziosmanpaşa\'daki bir bankadan para çekerek çantasına koyan iş insanı B.Ö.\'yü takibe aldı. Arkadaşının aracıyla Bayrampaşa\'daki Kocatepe Metro İstasyonu\'na gelen B.Ö. araçtan indi. Bu esnada takipte olan çete B.Ö.\'ye demir matkap uçlarıyla saldırdı. B.Ö. aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, şüpheliler ise içinde 111 bin lira bulunan para dolu çantayla kaçtı Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ö. polise şikayette bulundu. SULTANGAZİ\'DE DEHŞET ANLARI Şikayet üzerine olayla ilgili Gasp Büro ekipleri çalışma başlatt. Takipteki Gürcüler bu kez Sultangazi\'de bir kuyumcuyu hedef aldı. Sultangazi\'de 29 Kasım\'da iş yerini kapatan Hasan K. adlı kuyumcunun önünü kesen 4 kişi yine matkap uçlarıyla saldırmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu esnada farklı bir konuyu araştıran polisler olayı fark ederek müdahale etti. Polisin silahını gören gaspçılar araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Polisin araçlarının tekerleğini ateş ederek patlatması üzerine 3 şüpheli koşarak kaçarken, Jonı K. ise olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili çalışmasını sürdüren ekipler Giorgi A. isimli şüpheliyi de Esenyurt\'ta yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorguya alınan 2 şüpheli, 16 Kasım\'da B.Ö.\'yü de gasp ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin kaçan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.