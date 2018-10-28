(Görüntülü) Sultanbeyli'de gecekondu yangını

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SULTANBEYLİ\'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın, Mimarsinan Mahallesi Bakkaloğlu Caddesi\'nde bir gecekondu saat 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki ailenin kaldığı gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede oturan vatandaşları panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önemli alırken bir yandada gecekondu yangını izleyen meraklı kişileri çevreden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken bölgede kısa süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Herhangi can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiyenin ve polisin soruşturması sürüyor.