(Görüntülü) Su kayakçıları Afyonkarahisar'daki şampiyonaya renk katacak

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR\'da yarın başlayacak Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde bulunan su sporları merkezinde su kayağı yapan sporcular, gösterileriyle göz doldurdu. Dünya Motokros Şampiyonası\'na ev sahipliği yapacak olan Afyonkarahisar\'da sporun her alanında hareketlilik başladı. Özellikle Kocatepe Spor Kompleksi içerisinde bulunan ve 4 yıl önce inşa edilen Su Sporları Merkezi, şampiyonaya ayrı bir renk katacak. Şampiyona için Afyonkarahisar\'a gelecek yerli ve yabancı turistler, su kayağı sporcularını yakından izleyerek yetkililerden bilgiler alabilecek. \"AMACIMIZ BU SPORU YAYGINLAŞTIRMAK\" Türkiye Sualtı Federasyonu Su Kayağı Teknik Kurul Başkanı Hüseyin Başaran, Dünya Motokros Şampiyonası ve Motorsiklet Festivali kapsamında çeşitli etkinliklerle şampiyonaya renk katmaya çalışacaklarını söyledi. Bu tesisin 4 yıl önce kurulduğunu ama yeterince kullanılamadığına dikkat çeken Başaran, “Biz buraya su kayağını tanıtmak için geldik. Burada Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcularımız var. Sporcularımız hem bu sporu öğretecek hem de gösteri yapacak. Amacımız bu tesisi ve sporu tanıtarak yaygınlaşmasını sağlamak. Bu sporu Afyonlulara sevdirmek istiyoruz\" dedi. 7 MİLYON TL\'LİK MİLLİ SERVET HEBA OLUYOR\" Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey, 7 milyon TL maliyetle yapılan ancak 4 yıldır hizmet veremeyen su kayağı tesislerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından faaliyete alınması gerektiğini söyledi. Güzbey, \"Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban\'ın girişimleri ile 4 yıl önce görmüş olduğunuz su kayağı tesisleri ilimize kazandırılmıştı. MXGP etkinlikleri çerçevesinde su kayağını da faaliyete sokmuş olduk ancak bu tesisin daha aktif kullanılması lazım. Ülke sporumuz için ümit vaat eden 14-15 yaşında sporcularımız var. Tesisimiz maalesef işletmeye açılamadı ve sizlerin aracılığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bu tesisin faaliyete alınmasını istiyoruz. Afyonkarahisar için bir değer, oteller bölgesinde yer alan ve sezon boyunca şehrin merkezinde yoğun şekilde kullanılabilecek bu tesisin 4 yıldır kapalı olması milli servetin de heba olması anlamına geliyor\" diye konuştu. GÖSTERİ YAPACAĞIZ Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü\'nden Türkiye 1\'incisi Hilal Bağ, su sporunun kişisel bir istekle yapılabileceğini söyledi. Su kayağı yapmayı çok sevdiğini dile getiren Bağ, \"7 yaşından itibaren bununla ilgili eğitimler verilmeye başlanıyor. Su üzerinde uçuyoruz, rampalara çıkıyoruz. Çok güzel bir şey. Buradaki tesisi de çok beğendim. İlk defa geliyoruz. Büyük ve kullanışlı. Buradaki faaliyetlerimiz 4 gün sürecek. Gösteri ağırlıklı katkıda bulunacağız\" dedi. 1 YAŞINDAKİ KIZI İLE ŞAMPİYONAYA KATILDI 1 yaşındaki kızı Elif Uzer ile birlikte su kayağı yapmak için Afyonkarahisar\'a gelen Tayyibe Uzer, 10 yıl önce su sporlarına başladığını ve 18 yaş altı Türkiye Şampiyonluğu bulunduğunu belirtti. Su kayağı ile kendini özgür hissettiğini ifade eden Uzer, sözlerine şöyle devam etti: \"Burada bulunmak çok güzel. Güzel bir tesis var. Ayrıca bu sporu herkes yapabilir. Yüzmeyi bilmesi yeterli. 7 ile 10 yaş üzerinde olanlar başlayabilir. Bayan, genç, yaşlı, herkes yapabilir. Çok riskli bir spor değil. Suyun üstündesiniz. Kaskınız ve can yeleğiniz var.\" Konuşmaların ardından sporcuların su kayağı gösterileri ilgiyle izlendi.