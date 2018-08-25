T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Su borusu patladı, ana cadde göle döndü (2)

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, içme suyu ana isale hattına ait borunun patlaması sonucu Nusaybin- Midyat yolu göle döndü

25 Ağustos 2018 22:02

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, içme suyu ana isale hattına ait borunun patlaması sonucu Nusaybin- Midyat yolu göle döndü. Belediye ekipleri, boruyu onarmaya çalışırken, jandarma da ana yolda sürücülerin kontrollü geçişini sağladı. Nusaybin\'de, Mardin merkez ile Kızıltepe ilçesine içme suyunun sağlandığı isale hattının borusu, Çağlar köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Borunun patlaması sonucu fışkıran su, yaklaşık 5 metre yükseldi. Nusaybin- Midyat yolu ise göle döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen MARSU ekipleri, içme suyu sondaj kısmında akışı kesti. Göle dönen yolda jandarma ekipleri, çevre güvenliği alarak, sürücülerin kontrollü geçişini sağladı. Su isale hattına ait borunun patlaması sonucu göle dönen Midyat- Nusaybin yolu, suyun tahliyesinin ardından ulaşıma açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHAMARDİN NusaybinNusaybin MidyatBelediyeNusaybin MardinKızıltepeBorununHaberMARSUGöleSuMidyat Nusaybin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24